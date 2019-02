Non è un segreto che Enrico Chiesa si aspettasse un incontro per il rinnovo di contratto del figlio nei mesi scorsi. Un summit che però non è mai avvenuto. Lo stesso DG Pantaleo Corvino - scrive il Corriere Fiorentino - al termine del mercato di gennaio, aveva escluso che la Fiorentina potesse affrontare di questi tempi il rinnovo di Chiesa, mentre i programmi della società sul fronte degli stipendi non sembrano destinati a essere stravolti. Anzi, chi mettesse al primo posto la vittoria di un trofeo, si sostiene all’interno della società, dovrebbe chiedere di essere ceduto. Di sicuro nessuna delle parti sembra attualmente volersi sbilanciare e la storia resta tutta ancora da scrivere mentre le pretendenti non mancano, Inter inclusa.