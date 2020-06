Il Sassuolo blinda Roberto De Zerbi. Come si legge su Tuttosport, la società cercherà già in questi giorni di chiudere per il rinnovo del contratto: le sirene della Fiorentina suonano ad alto volume, ma la sensazione è che l'allenatore resterà sulla panchina neroverde ancora una stagione.



Sul mercato il ricercato numero uno è Boga (su cui c’è forte il Napoli, ma che piace anche al Borussia Dortmund e ad altre big italiane), ma anche Locatelli ha più di un estimatore di lusso e lo stesso Berardi è sempre in bilico, considerato l’interesse della Viola.