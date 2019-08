Lae ilinsistono per, che rompe totalmente con il Liverpool. Il suo agenteattacca duramente i Reds via Twitter: "Sono state dette tante cose riguardo al suo futuro al Liverpool. Quella di oggi è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, per il comportamento e modo di fare del ds del Liverpool Michael Edwards. Qualche mese fa, prima della fine della scorsa stagione, Bobby ha incontrato la dirigenza, compreso il direttore dell'academy Alex Inglethorpe. È stato riconosciuto che Bobby non era felice al Liverpool per diverse ragioni e Alex ci ha invitati a presentare offerte per la cessione. Per un giocatore con zero esperienza in prima squadra, nessuna squadra era disposta a pagare una cifra per un giocatore che era stato pagato 200mila sterline l'estate precedente. Quello che abbiamo trovato sono stati club disposti a prendere Duncan in prestito con diritto di riscatto fino a 1,5 milioni di sterline, che è una cifra importante per un club nel quale il calciatore non giocherà mai e nel quale non vuole restare. Il club e Michael Edwards hanno detto chiaramente che questa formula non funzionava. Quindi io e il mio team abbiamo lavorato più duramente e strappato un'offerta che mettesse sul piatto l'obbligo di riscatto alla quinta presenza con una cifra più alta e una percentuale sulla rivendita in favore del Liverpool. Michael Edwards non credeva che che avrebbe fatto quelle cinque presenze e si è rifiutato di parlare con il club in questione anche se pensavano di poter farlo crescere. Quindi se non crede nel giocatore e sa che non giocherà mai nella prima squadra del Liverpool, perché aggrapparsi così? Mettendo tutto da parte, il vero motivo per cui Bobby ha saltato la partita dell'Under 23 contro il Southampton di lunedì è perché ha sofferto di gravi problemi di salute mentale con tutto lo stress che il club gli ha messo addosso. Lo stress di sentirsi dire che può andarsene ma poi fare di tutto per forzarlo a restare contro la sua volontà. Non solo ha uno stipendio basso, ma ha anche un solo anno di contratto residuo e il Liverpool ha chiaramente detto che non rinnoverà. Bobby non ha lasciato la sua stanza per quattro giorni per questo e non tornerà a Liverpool ancora, il mio unico problema è la sua salute mentale e il suo benessere. La gerarchia del Liverpool ha mostrato zero considerazione per questo ed è andata oltre dicendo che lo punirà e lo terrà al club fino a gennaio e oltre per dargli una lezione. Questo non è un comportamento degno da parte di un club che ha una lunga storia e che ha come uno dei giocatori più grandi della propria storia Steven Gerrard, cugino di Bobby Duncan. È triste che un club come il Liverpool sia autorizzato a bullizzare mentalmente e distruggere la vita di un giovane come Bobby. So una cosa di per certo, cioè che lui non tornerà mai indietro e ha uno stipendio talmente basso che le multe non farebbero la differenza. In questa situazione quello che conta è la salute del giocatore e in questo caso Michael Edwards ha completamente ignorato ciò in tutta la sua testardaggine e chiamato anche Bobby petulante quando il ragazzo è davvero in una situazione problematica a livello mentale, fisico ed emotivo per la situazione, prego davvero che questa esperienza non capiti ad altri giocatori".