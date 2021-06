Dopo il divorzio-lampo con Gattuso, la Fiorentina è in pressing su Vincenzo Italiano. L'allenatore ha già rinnovato il contratto con lo Spezia per le prossime due stagioni fino a giugno 2023, ma può liberarsi grazia a una clausola rescissoria da 1 milione di euro.



In caso di fumata bianca con il presidente viola Commisso, il club ligure è pronto a virare su Davide Nicola. Il quale ha lasciato la panchina del Torino a Ivan Juric, a sua volta sostituito da Eusebio Di Francesco alla guida dell'Hellas Verona.