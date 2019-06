La Spal punta Stepinski, attaccante in uscita dal Chievo che piace anche all’Udinese e soprattutto al Brescia. Potrebbe prendere il posto di Petagna, che sarebbe nei radar della Fiorentina: l’ex Milan può partire, ma solo sulla base di un’offerta irrinunciabile. A Ferrara per la porta continuano le manovre per Berisha (Atalanta), gradito al tecnico Semplici. In uscita Lazzari piace alla Lazio, che ha messo sul piatto soldi e il rinnovo del prestito di Murgia (oltre a pedine come Cataldi, Palombi e Patric).



Assalto a vuoto ieri del Lecce per il portiere Dragowski (Fiorentina): i viola a oggi non lo cedono nemmeno in prestito (nemmeno in Premier dove ci sono offerte importanti). Attesa lunga per Burak Yilmaz, che oggi rientrerà a Istanbul dopo qualche giorno di vacanza per liberarsi dal Besiktas. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, resta d’attualità anche la trattativa per Farias (Cagliari). Riccardi richiesto dal Vicenza, per la difesa piace Tonelli (Napoli) ma l’ostacolo è il prezzo. L’alternativa può essere Magnani (Sassuolo), mentre il Brescia per l’attacco pensa a Paloschi (Spal, Fares piace al Sassuolo).