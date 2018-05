Fiorentina su Lukasz Skorupski dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il portiere polacco lascerà la Roma in prestito e i giallorossi, che stanno trattando proprio Sportiello con l’Atalanta, hanno accolto positivamente la mossa dei viola. Adesso parola al diretto interessato, che considera Firenze un ottimo approdo, ma ha preso tempo in attesa di capire se la Fiorentina disputerà l’Europa League.