Ieri sera Barone, Pradè e Burdisso hanno fatto il punto sul mercato con Italiano. La Fiorentina non è intenzionata a stravolgere la squadra: solo due o tre inserimenti di qualità se dovessero partire Lirola (Zappacosta il sostituto) e i due centrali di difesa Milenkovic e Pezzella. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina in questo momento non è interessata a cercare un nuovo regista.