La Nazione si concentra stamattina anche sul duo Barone e Pradè. La coppia mercato dei viola è chiamata a rispondere coi fatti al terremoto Gattuso che ha investito la Fiorentina, negli ultimi giorni. Primo punto all'ordine del giorno la questione dei rinnovi, oltre ai tanti casi spinosi da risolvere. In ordine di importanza si parte da Vlahovic, l’obiettivo della Fiorentina è far iniziare a Dusan la stagione con un nuovo contratto in tasca. Operazione non impossibile, ma non certo in discesa.