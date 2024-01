Fiorentina, tentativi a oltranza per Gudmundsson: le possibili chiavi dell'affare

F. Albrizio e F. Targetti

E' partito lunedì il grande assalto della Fiorentina ad Albert Gudmundsson, folletto islandese del Genoa già autore di 11 reti in stagione nella posizione di attaccante con i rossoblù di Gilardino in tutte le competizioni. Il Grifone, che ha già ceduto il difensore Radu Dragusin al Tottenham per 30 milioni circa tutto compreso, non ha assolutamente bisogno di vendere e ha addirittura rinforzato il reparto avanzato con l'imminente arrivo dal Marsiglia del centravanti portoghese Vitinha, dunque rimane fermo sulle sue richieste: sotto i 25 milioni non se ne parla nemmeno, a 30 si può cominciare a discuterne seriamente.



PRIMO TENTATIVO A VUOTO - La prima offerta della Fiorentina, 20 milioni di euro, è stata rispedita al mittente; i viola sono pronti a riprovarci, stavolta salendo a 25 con una percentuale sulla futura rivendita, ma anche a queste condizioni immaginare una buona riuscita dell'operazione rimane difficile. Impossibile anche inserire Nzola, che è spinto fuori da Belotti in arrivo dalla Roma, perché Vitinha ha lo stesso ruolo e c'è anche Retegui. Si potrebbe pensare, al limite, di inserire Kouamé, che però Italiano, tecnico gigliato, apprezza moltissimo per la sua duttilità. Alla Fiorentina, in ogni caso, serve un rinforzo in quella zona del campo, quindi da una parte nulla sarà lasciato intentato su Gudmundsson, dall'altra in caso di mancata apertura del Genoa Barone e Pradè si fionderanno su altri obiettivi.