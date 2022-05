Alvaro Odriozola, terzino classe 1995 di proprietà del Real Madrid, non proseguirà il suo percorso a Firenze dopo il termine del prestito, come confermato da lui stesso ai microfoni di Onda Cero: "Non resterò alla Fiorentina. Il periodo trascorso lì è stato fantastico, ma sono pronto per tornare al Real Madrid. Il mio obiettivo è entrare a far parte della rosa della prossima stagione".