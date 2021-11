Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana:



De Ligt e le dita nell'occhio? "Sono anche andato a chiedergli scusa! Battute a parte, mi spiace soprattutto perché non è stato fischiato neppure fallo e perché ho avuto problemi a vedere in modo nitido per il resto della partita. Ma ora sto bene, a parte un po’ di rossore. Riguardo alla gara con la Juventus, più che per l’arbitraggio siamo arrabbiati per aver perso una partita dove ci sembrava di poter portare a casa anche qualcosa in più del pareggio, nonostante fossimo in 10. Se ho sbagliato sul gol? Beh, ho la maturità giusta per capire se commetto degli errori, purtroppo è stata decisiva la deviazione sul tiro di Cuadrado. Siamo all’inizio di un percorso, la sensazione è quella di riuscire a giocarsela con tutti e ci sembra di avere sempre la capacità di tenere in mano le partite".



Vlahovic? "Mi sembra tranquillo, si allena serenamente ed è sempre dentro al campo a spingere e a spingere i compagni".



Kokorin? "Il ragazzo è tranquillissimo, ha problemi con la lingua e per questo sta un po’ sulle sue. Ora ha problemi fisici ed è un peccato perché avremmo bisogno anche di lui. Lo spogliatoio ha uno spirito diverso rispetto agli ultimi anni, c’è un bel clima, si ride ma si sa stare anche seri, per riuscire a prendere il buono anche dalle sconfitte".