In casa Fiorentina il futuro del portiere è un tema già stato trattato ed approfondito più volte nelle ultime settimane: rispetto ad inizio settembre la situazione si è totalmente ribaltata. Per potenziale e aspettative di stagione Dragowski doveva essere il titolare indiscusso, con Terracciano affidabile vice, come dimostrato nelle precedenti stagioni, ma adesso la situazione è totalmente cambiata. Qualche errore di inizio stagione ed il luogo infortunio patito nella gara di andata contro il Napoli hanno fatto si che in Fiorentina le gerarchie tra i pali sono diametralmente opposte.



L’ex estremo difensore di Empoli e Jagellonia è rimasto praticamente ai box fino al 2022, per poi essers accomodato in panchina nelle ultime tre gare di campionato, unica presenza nella gara di Napoli di Coppa Italia dove è stato espulso a fine primo tempo. Insomma Dragowski, che in passato si era meritato il posto, in quest’ultimo episodio ha dimostrato anche un po’ d’insicurezza accumulata a causa dei tanti mesi di stop da parte del numero uno polacco.

Proprio per questo l’edizione odierna de La Nazione ha parlato del futuro in polacco, mettendo seriamente in discussione una sua permanenza futura in viola.



Il quotidiano fiorentino racconta che il procuratore Mariusz Kuleza non sembra aver preso benissimo le ultime decisioni di Vincenzo Italiano, tanto che avrebbe aperto alla cessione del suo assistito. Il contratto del polacco infatti scade tra un anno e mezzo, scadenza fissata nel giugno 2023, e sempre secondo quanto riportato dall’agente del giocatore le offerte per lui non mancherebbero