ha parlato ai microfoni di Violanews. Il portiere viola è partito dalla partita vinta dalla Fiorentina a Napoli: "La nostra identità è sempre quella. In ogni campo in cui ci presentiamo, sappiamo che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Il nostro obiettivo è sempre vincere, sapevamo che avremmo fatto una grande gara. Non sono meravigliato perché conosco il valore della squadra."Fa sorridere quando si pensa che giocare in categorie inferiori ti tolga qualcosa. Per me è un valore aggiunto, mi ha formato sia a livello umano che calcistico. Sono fiero del percorso che ho fatto, nulla mi è stato regalato. Sono contento di aver realizzato degli obiettivi impensabili per alcuni fino a poco tempo fa, ma non per me.Firenze è il posto in cui sono stato più a lungo e in cui mi sono trovato meglio. I miei figli sono cresciuti qua… Non vedo motivi adesso per cui dovrei allontanarmi da questa città. Poi il calcio è imprevedibile, ma io non ci penso. Sto bene e se dovessi finire la carriera qua sarei felicissimo. E’ un onore giocare a Firenze, ci starei volentieri fino alla fine.Non è una roba a cui do tanto peso. Non perché voglia sembrare quello forte che non si rende conto del periodo negativo. Penso di essere abbastanza intelligente da distinguere le critiche costruttive da quelle gratuite. Non conosco qualcuno che non venga criticato, fa parte della cultura calcistica italiano. Non è un qualcosa che mi può condizionare, altrimenti non avrei la fortuna di giocare a Firenze. E’ una piazza che pretende tanto e ci stimola a dare il meglio.Sono contento per lui, è un ragazzo splendido che ha nelle sue corde questi inserimenti. Spero di non dovermi ritrovare in queste situazioni perché significa che stiamo perdendo, preferisco starmene buono in porta (ride, ndr). E se Terracciano venisse espulso con i cambi terminati, chi andrebbe in porta come Giroud? Mettiamo Milenkovic che è più alto, ma non so se qualcuno è più preparato. So che Biraghi è entrato in Liga ed ha preso pure gol su punizione quindi lui lo scartiamo (ride, ndr)