Il terzino sinistro classe '99 Aleksa Terzic rientrerebbe tra gli elementi in esubero in casa Fiorentina. A gennaio i viola aprirebbero a una cessione in prestito secco o con diritto di riscatto e controriscatto, in quanto intenzionati a non privarsi del controllo del cartellino. Come riporta La Nazione sul difensore serbo ci sarebbe l'interesse della Sampdoria.