L'ex viola Nenadha parlato in un'intervista rilasciata ai colleghi di firenzeviola.it. Queste sono le sue parole: "Finale di Coppa col Napoli nel 2014? Ce l'ho ancora bene in mente quella gara... si annunciava come una gara straordinaria ma non lo fu. Mi spiace ancora per non essere riusciti a vincere qualcosa, quella stagione era stata fin lì molto buona. Noi eravamo già nel tunnel, pronti per giocare la partita, ma gli scontri tra tifosi prima della partita ritardarono la gara e. Ci dicevano che non dovevamo giocare e alla fine giocammo... andammo persino sotto la Curva per capire cosa stesse accadendo. La gara fu chiaramente condizionata da quel momento. All'inizio concedemmo due gol ma poi riuscimmo a riaprire la gara con Vargas... ma alla fine il Napoli, nonostante le tante nostre occasioni, ci fece ancora male in ripartenza"In realtà quando si arriva nelle finali tutto è possibile: che tu abbia davanti Inter o Cremonese, la finale è la finale. Le due squadre hanno le stesse chance di vittoria,Conference League? Contro il West Ham non avevamo chances di passare: gli inglesi sono una squadra molto forte, un solo loro giocatore vale come tutta la nostra squadra. Ma abbiamo comunque giocato con orgoglio, facendo tanto sudare gli Hammers. La Fiorentina secondo me se la gioca ampiamente alla pariA Firenze i serbi fanno sempre bene: mi sembra una normalità che anche loro stiano avendo un buon rendimento. Milenkovic penso che sia: è giovane e fa anche tanti gol per essere un centrale. Penso che possa fare anche meglio. Sarebbe il top per lui vincere un trofeo. Jovic, al primo anno in Italia, ha avuto bisogno di tempo per abituarsi ma resta un grande giocatore, che può fare un finale di stagione super. Anche Terzic si è dimostrato di poter essere una garanzia per la Serie A: ha futuro