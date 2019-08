La Fiorentina ha deciso di fare sul serio per Kevin Bonifazi. Dopo i sondaggi delle scorse settimane, la società avviato ha iniziato a imbastire una vera e propria trattativa per il difensore ma i tempi dell'affare rischiano di essere ancora molto lunghi. Il presidente Urbano Cairo ha infatti fatto sapere ai dirigenti viola di non essere al momento disposto a cedere il giocatore.



Walter Mazzarri, per i prossimi impegni nei preliminari di Europa League, ha infatti i giocatori contanti in difesa per via di una serie di infortuni e per questo ora il Torino non può permettersi di cedere né Bonifazi, né altri difensori.