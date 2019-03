Il grande ex di Fiorentina-Torino è certamente Marco Benassi, centrocampista viola che è stato anche il capitano della squadra granata. Nella formazione di Walter Mazzarri ci sono però anche alcuni giocatori che nel loro passato hanno vestito la maglia della compagine toscana.



Per l'esattezza sono tre gli della Fiorentina che ora giocano nel Torino: il primo è portiere Antonio Rosati, il secondo è Emiliano Moretti (che ha esordito in serie A proprio con la casacca viola), il terzo è il terzino Lorenzo De Silvestri, che a Firenze ha giocato dal 2009 al 2012. Rosati domani sarà in panchina, Moretti e De Silvestri domani saranno invece titolari.