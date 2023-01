Fiorentina-Torino è il terzo ancitipo del sabato della 19esima giornata di Serie A. Un autentico turning point stagionale per entrambe le squadre, appaiate in classifica a 23 punti e obbligate a svoltare per poter continuare a sperare nella rincorsa ad un piazzamento europeo. Italiano e Juric arrivano da due sconfitte pesanti contro Spezia e Roma e non possono più sbagliare.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Fiorentina-Torino si gioca sabato 21 gennaio 2023 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 20.45. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn e su Sky che la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201), Sky sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn e l'app di SkyGo e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Kouamé. All. Italiano

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Zima; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric