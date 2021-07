Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che per la Fiorentina potrebbe essere interessante tornare sul profilo di Ellyes Skhiri, centrocampista tunisino di origini francesi ex Montpellier. Proprio quando giocava in Ligue 1, i viola avevano messo gli occhi su di lui, salvo poi lasciare la presa in favore del Colonia. Adesso, due anni, settanta presenze e sette gol in Germania dopo, la trattativa per il giocatore potrebbe riprendere.