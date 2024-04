Fiorentina, torna in pole Gilardino per la panchina. Ma il Genoa non molla

7 minuti fa



La Fiorentina sta continuando a cercare un allenatore a cui affidare la guida della squadra a partire dalla prossima stagione quando Vincenzo Italiano dirà addio al termine del suo terzo anno sulla panchina gigliata. I nomi si stanno rincorrendo da giorni e quelli più accreditati, al momento, sembrano essere quelli di Raffaele Palladino e di Alberto Aquilani. Tuttavia, non sembra tramontata definitivamente la pista che porta ad Alberto Gilardino.



IN POLE - Secondo quanto scrive stamani la Repubblica, è il tecnico rossoblù il preferito in casa Fiorentina e la trattativa per (ri)portarlo a Firenze è prossima ad entrare nel vivo. Anche se il Genoa non ha intenzione di mollare il proprio allenatore facilmente e per convincerlo a restare è pronto a mettere sul tavolo un contratto biennale. la decisione del tecnico, si legge infine, è attesa al termine della stagione.