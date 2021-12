Non ci ha messo molto Lucas Torreira a calarsi nella realtà di Firenze. L'uruguayano, arrivato in prestito con diritto di riscatto per 15 milioni di euro, sarà entro breve al centro di un nuovo aggiornamento tra le parti, che probabilmente coinvolgerà anche l'Arsenal proprietaria del cartellino, per la sua permanenza definitiva in viola. La Fiorentina e l'entourage del giocatore, del resto, sono pienamente soddisfatti dell'andamento fatto registrare fin qui. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.