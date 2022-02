Nonostante la Fiorentina sia impegnata su più fronti, campionato e Coppa Italia, tra gli obiettivi dei viola c’è anche la programmazione della stagione futura, e tra le tante soluzioni da valutare ci sono anche i riscatti di Lucas Torreira dall’Arsenal e Krzysztof Piatek dall’Herta Berlino. Come sappiamo però i due giocatori, dopo qualche annata in chiaro scuro, sono tornati a fare la differenza e questo potrebbe riservare ai viola qualche complicazione in fase di trattativa. Il valore è identico: 15 milioni ciascuno, e questa mattina il quotidiano La Nazione ha cercato di fare il punto della situazione sulle due operazioni.Alla Fiorentina serviranno quindi circa 30 milioni di euro per concludere i due acquisti in via definitiva.



IL CENTROCAMPISTA - Qualche problema potrebbe sorgere con l’Arsenal: il club inglese deluso dall’esito della trattativa per Vlahovic, per cui era pronto a fare di tutto, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina: il giocatore sta bene a Firenze e questo potrebbe velocizzare e semplificare la chiusura dell’operazione.



L'ATTACCANTE - Per quanto riguarda Piatek, la Viola proverà a chiedere uno sconto su prezzo iniziale all’Hertha Berlino: forte anche qui della volontà del giocatore di restare a Firenze. Il polacco infatti avrebbe espresso a più riprese la decisione che di non tornare più in Germania. Nel caso non si trovasse un accordo sulle cifre, i gigliati sono comunque pronti a reiterare il prestito secco almeno per un’altra stagione.