Lucas Torreira avrebbe dovuto osservare cinque giorni di "bolla", ovvero di isolamento con allenamenti possibili soltanto in solitaria, ma esattamente come accaduto per Tammy Abraham è arrivata la deroga da parte dell'ASL. Italiano può così averlo a disposizione già stamattina, per l'allenamento al Franchi a due giorni dalla sfida contro il Torino.