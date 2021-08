Come si legge su La Nazione (Firenze) l'arrivo in prestito di Torreira dall'Arsenal (1,5/2 milioni con diritto di riscatto a 15) non preclude necessariamente quello di Pjanic, anche se rimane una trattativa molto complicata, sia per via della concorrenza, sia per via dell'ingaggio: dei 7 milioni ai quali si "abbasserebbe" il bosniaco, ben 4 dovrebbero essere pagati dalla sua nuova squadra. Serve in questo caso il via libera da parte del presidente Commisso.