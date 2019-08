Si avvicina Ferragosto, data che sarà probabilmente cruciale per il mercato italiano e soprattutto per la Fiorentina. La squadra viola, infatti, dopo aver sistemato centrocampo e difesa, si sta lanciando nel mercato degli attaccanti, e più precisamente degli esterni offensivi. Sono tanti i nomi che Pradè e Barone stanno vagliando in queste ore, aspettando l'affondo definitivo, ma ci sono due suggestioni che stuzzicano particolarmente gli uomini mercato viola, e portano i nomi di Suso e Ribery.



SUSO - E' il nuovo nome, che sta facendo molto bene con il Milan, anche se Giampaolo lo vuole utilizzare come trequartista puro, ruolo non amato dallo spagnolo. La Fiorentina nella trattativa per arrivare a Suso ha un grande alleato, ovvero Lucci, agente di Montella e in ottimi rapporti con Pradè. Inoltre il tecnico campano riabbraccerebbe più che volentieri uno dei giocatori più importanti del suo Milan. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i viola stanno lavorando di cesello, con un'offerta per il Milan che dovrebbe ammontare a 30 milioni più altri 5 milioni di bonus, mentre per il ragazzo sarebbe pronto un contratto quadriennale da 3 milioni netti all'anno.



RIBERY - Dell'esterno ex Bayern Monaco vi avevamo parlato già a fine luglio, Ribery è un profilo che piace molto. Il francese unisce esperienza, qualità e appeal internazionale, che sono le caratteristiche che i viola stanno cercando. Dopo essersi svincolato ha avuto molte richieste, sia dal Liverpool che dall'Eintracht Francoforte. Il calciatore non vuole giocare in Bundesliga con un'altra maglia, intanto PSV Eindhoven e Lokomotiv Mosca continuano il loro pressing. Se i viola dovessero fare un affondo determinato, Ribery potrebbe accettare di giocare nel campionato italiano. Ancora incerto chi sarà l'esterno d'attacco della Fiorentina, ma sicuramente sarà un giocatore capace di tenere testa a Federico Chiesa. Sognare è lecito.