Per adesso, la Fiorentina rimane concentrata sul portare a termine una stagione complicata. Prandelli, scrive La Nazione, non darà nessun tipo di problema, qualunque sia la decisione della società: lo ha ribadito lui stesso, dunque i dirigenti potranno operare tranquilli sotto questo punto di vista. Certo, è logico che vengano monitorate delle alternative. Sarri è stato un’idea, ma pare solo dopo l’addio di Iachini, mentre riprende quota Gattuso, che sta vivendo tempi non proprio sereni a Napoli e che piace alla Fiorentina. In scadenza, e quindi in lizza, ci sono anche De Zerbi e Inzaghi, che stanno facendo molto bene a Sassuolo e Benevento.