La Fiorentina si sta muovendo sul mercato per il futuro, e sono tanti i nomi che la dirigenza viola sta seguendo più o meno da vicino. Secondo quanto riporta la Nazione, sono tre i maggiori indiziati, ovvero Andrea Belotti del Torino, che però ha una valutazione molto alta, e due vecchie conoscenze del calcio italiano. Piatek e Schick, ex Milan e Roma e attualmente in prestito in Bundesliga, con i quali si lavora per un prestito biennale.