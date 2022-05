Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina lavora a gran ritmo per non farsi trovare impreparata da una partenza di Milenkovic. Dal francese Le Normand della Real Sociedad, al messicano Vasquez del Genoa passando per il cileno Kuscevic del Palmeiras, la cui valutazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche l'Hertha Berlino. Piace anche il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ma i discorsi con la Lazio sono ben avviati da tempo.