Nell'edizione odierna di Repubblica Firenze troviamo un focus sul caso Franchi e sulle possibilità che si aprono dallo stop ad una parte dei fondi del PNRR da parte dell'Unione Europea: "O tirare dentro Commisso proponendogli di entrare nell’operazione stadio mettendo lui i 55 milioni che mancano in cambio di un’intesa sulla concessione del “ nuovo” Franchi. O tirare dritto cercando le risorse svanite dal bilancio, da partner economici o da un nuovo mutuo. Oppure provare intanto a fare con quel che c’è: coi 130- 135 milioni statali che sono sempre assegnati al restyling."



COMMISSO STORCE IL NASO - Coinvolgere la Fiorentina per il reperimento dei 55 milioni mancanti del Pnrr è strada in salita. L’idea che Commisso possa entrare in partita appare ai più utopia. Ma con una concessione lunghissima a prezzo basso del nuovo Franchi sul piatto che direbbe, Commisso? Arrivato in città ieri per assistere alla partita con la Cremonese e subito fiondatosi al Viola Park con Barone, incontrerà Nardella già oggi allo stadio, chissà che una prima discussione non cominci.