Su Sky Sport è stata stilata la lista dei giovani Under 25 più costosi della Serie A, e ci son per tre giocatori della Fiorentina. Al primo posto in questa speciale classifica c'è naturalmente Fedrico Chiesa, con 48 milioni, mentre a chiudere il podio, dopo Tonali,c'è Nikola Milenkovic con i suoi 24 milioni. Scorrendo la classifica si trova anche Gaetano Castrovilli, con una valore stimato di 20 milioni.