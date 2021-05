La Fiorentina sta ancora cercando la salvezza matematica sul campo, ma sta già guardando la futuro. La Nazione fa il punto su tutti i nomi per la panchina, che piacciono a Rocco Commisso. I tre più in vantaggio sono sicuramente Gattuso, Juric e De Zerbi. Seguono gli outsider, come Fonseca o Dionisi, e sullo sfondo rimane ancora il nome di Maurizio Sarri, il sogno forse proibito.