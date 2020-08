Federico Chiesa è tornato al centro dei pensieri delle squadre di Serie A. Se la scorsa estate il gioiello della Fiorentina è rimasto a Firenze grazie al cambio di proprietà con l’arrivo di Rocco Commisso, non si può dire lo stesso in questa finestra di mercato. Il futuro del figlio d’arte viola resta in bilico anche se strapparlo alla Fiorentina non sarà facile. Lo sanno bene i trader che prevedono una permanenza del giovane attaccante offrendola a 1,42. Nelle ultime ore si vocifera però che Chiesa non intenda accettare l’offerta di prolungamento di almeno un anno con l’inserimento di una clausola rescissoria di 70-80 milioni. Ma chi potrebbe approfittare della situazione sferrando l’assalto decisivo? Per i bookmaker, riporta Agipronews, il favorito è il Milan che ha da poco portato a casa un grande colpo chiamato Sandro Tonali. Maldini e Massara sono riusciti a battere la forte concorrenza e una doppietta - secondo i betting analyst - vale 3 volte la posta. Leggermente più alta la quota della Juventus (4,00) che per ottenere le prestazioni del classe 1997 potrebbe inserire nella trattativa giocatori graditi come Luca Pellegrini o Gonzalo Higuain, oppure prelevare Chiesa in prestito lungo con riscatto. Le outsider invece portano i nomi di Roma e Inter. Per la squadra di Fonseca, quotata 8,00, dipenderà molto dal futuro di Zaniolo. Solo nel caso di una sua cessione (al momento improbabile) la dirigenza giallorossa proverà a rimpiazzarlo con Chiesa. Per la società di Suning, che intende rafforzare la propria rosa con giovani di valore, potrebbe essere un punto di partenza, soprattutto ora che ha rinnovato la fiducia ad Antonio Conte. L’approdo di Chiesa alla Pinetina è offerto a 10,00.