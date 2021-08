Una settimana per sbloccare il mercato in uscita: la Fiorentina è al lavoro sul doppio fronte Milenkovic-Vlahovic; da una parte c'è una trattativa rimasta col West Ham per il difensore serbo rimasta in stand by da quando si è fatto avanti il Tottenham, dall'altra il doppio interesse proprio degli Spurs e dell'Atletico Madrid per Vlahovic. La Nazione è sicura, si sbloccherà tutto in una settimana, prima dell'inizio del campionato.