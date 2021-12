La scelta del terzino destro influirà moltissimo sulla formazione della Fiorentina in vista della gara di stasera a Verona: Callejon sta perdendo quota anche in considerazione delle sue condizioni non perfette, e Saponara, elogiato da Italiano in conferenza stampa, sembra favorito per un posto in attacco. Però non a destra: l'ex Spezia gioca a sinistra, e questo spingerebbe Gonzalez ddalla parte opposta. Dietro l'argentino, la scelta di Venuti potrebbe bilanciare di più rispetto a Odriozola, che resta comunque leggermente avanti.



CAPITANO - Se dovesse giocare Venuti, la fascia di capitamo andrebbe a lui, mentre in caso contrario sarebbe Bonaventura a guidare i viola. Ecco quindi che le scelte di Italiano per la catena di destra, a partire dall'impiego o meno di Callejon, saranno importantissime nell'economia del match.