. Daniele Pradè e Joe Barone vogliono costruire una squadra competitiva per un piazzamento europeo. Il sistema di gioco sarà il 4-3-1-2, con la volontà di inserire un numero 10 di grande valore nel corso del mercato estivo. Un giocatore capace di far compiere il salto di qualità sia per il presente, sia per il futuro.La Fiorentina segue Paquetá da tempo, visto che i discorsi con il Milan erano iniziati durante il mercato invernale e in estate tenterà il tutto per tutto. Come raccolto da Calciomercato.com,Il giocatore piace molto alla Fiorentina, convinta che in viola possa ritrovare lo smalto perduto e rilanciarsi in un ambiente pieno di giovani di talento.La questione più complicata riguarda la formula del trasferimento. Le due società saranno chiamate a una complicata trattativa per cercare di accontentare tutte le parti in causa.. Come successo nella trattativa che ha portato in viola Patrick Cutrone, si tenterà addirittura il prestito biennale, anche se difficilmente il Milan accetterebbe queste condizioni. Il tavolo delle trattative è aperto, il tempo per trovare l’accordo sicuramente non manca.