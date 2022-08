Questa mattina la Fiorentina, prima della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, ha svolto la sessione di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Twente: alle 21 i viola ospiteranno al Franchi l’andata del preliminare di Conference League. Ad assistere all’allenamento odierno all’interno del Centro Sportivo Davide Astori, oltre agli onnipresenti Barone e Pradè, era presente anche il presidente Rocco Commisso che anche oggi ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza alla squadra in un momento fondamentale della stagione come questo. Il patron viola ha seguito tutta sessione seduto in panchina accanto al direttore generale Barone.



Dando un’occhiata al campo sono da segnalare un paio di defezioni, alcuni giocatori che non hanno preso parte all’allenamento svolgendo un lavoro personalizzato a parte. Italiano dovrà sicuramente fare a meno di Igor, ancora ai box per il problema fisico che lo ha tenuto fuori anche domenica sera contro la Cremonese. Situazione simile per Zurkowski, anche il polacco infatti è rimasto escluso: il classe ’97 è ai box per un problema alla caviglia che si porta dietro dal ritiro di Moena. I due molto probabilmente assisteranno alla sfida dalla tribuna.