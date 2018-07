Ieri l'Udinese a St Veit ha organizzato il media day e presentato la seconda maglia color oro. Il d.s. Pradè ha analizzato il mercato: "Prendiamo un difensore forte (Nikolau dell'Olympiacos, ndr) e una punta esterna (Caprari della Sampdoria con il Parma su Quagliarella, ndr)". Sulle cessioni: "Ewandro è a un passo dall’Austria Vienna (Angella nel mirino del Palermo, ndr). Scuffet vuole andare, per De Paul abbiamo ricevuto un’offerta della Fiorentina 20 giorni fa, ritenuta non idonea". Piccato il botta e risposta con l’agente del calciatore.



Ieri visite mediche per il portiere Nicolas (Verona): nelle prossime ore l’annuncio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il suo arrivo libera Scuffet per il Frosinone, che si avvicina a Sau (Cagliari) e pensa ad Aquilani. Il Genoa resta in pressing per Favilli della Juventus, ma l'Udinese prova a inserirsi.