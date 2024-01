Fiorentina-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Udinese (domenica 14 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Reduci dalla vittoria ai rigori contro il Bologna in Coppa Italia, i viola si presentano a questa sfida in zona Champions con 33 punti in classifica, quasi il doppio dei friulani a quota 17. Italiano deve ancora fare a meno di Castrovilli, Dodò, Kouamé, Nico Gonzalez e Sottil. Dall'altra parte Cioffi non può contare su Bijol, Deulofeu, Ebosse e Semedo.



LE PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran. All. Italiano.



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.