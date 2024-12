Getty Images

Fiorentina-Udinese, MOVIOLA LIVE: Kristensen-Sottil, rigore con il Var

Federico Albrizio

3 minuti fa



Fiorentina-Udinese è uno dei due posticipi che chiudono la 17esima giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle 18.30, dirige l'incontro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



FIORENTINA – UDINESE Lunedì 23/12 h. 18.30



Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Bindoni - Tegoni

Quarto ufficiale: Cosso

VAR: Pezzuto

AVAR: Maresca



25' - Check del VAR per un possibile mani di Ranieri in area della Fiorentina, ma è tutto buono.



7' - Rigore per la Fiorentina: Kristensen interviene in ritardo su Sottil che invoca il penalty, l'arbitro Marcenaro inizialmente non concede e ammonisce per proteste il giocatore viola. Poi il direttore di gara viene richiamato dal VAR e dopo on field review concede il rigore. Rimane il giallo per Sottil.