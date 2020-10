Non è iniziata nel migliore dei modi la seconda avventura con la maglia della Fiorentina per Borja Valero. Gli infortuni stanno rallentando l’inserimento dello spagnolo nei meccanismi tattici di Iachini che non lo ha ancora mai avuto a disposizione dopo la botta rimediata contro l’Inter.



Il giocatore sarà out anche per la sfida di domani contro l’Udinese come riporta Sportitalia.