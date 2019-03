Altro brutto infortunio per Marko Pjaca. L'esterno di proprietà della Juventus, ma in prestito alla Fiorentina, si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. Due anni fa il croato subì lo stesso infortunio, ma al ginocchio destro. Questo nuovo ko fa finire con tre mesi di anticipo la stagione del classe '95.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale: "​ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Marko Pjaca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami strumentali svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a consulenza chirurgica per programmare il trattamento più opportuno".