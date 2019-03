La Fiorentina non riscatterà il cartellino di Marko Pjaca e l'attaccante croato farà ritorno a fine stagione alla Juventus. Non per restarci però, perché secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero userà il suo cartellino per inserirlo in diverse trattative di mercato col fine di abbassarne l'esborso economico.