Con un comunicato ufficiale l'attuale società viola ha spento le speculazioni sul futuro dell'esterno, chiarendo che il classe '97L'esterno piace in Italia sia all'che allaoltre che alResta comunque l'incognita legata all'imminente cambio di proprietà della società viola, dalla famigliaa Rocco. La nuova gestione potrebbe fare scelte differenti.Questo il comunicato ufficiale: "Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà. ACF Fiorentina".