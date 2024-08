Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Terracciano. Nuova scadenza e cosa cambia con De Gea

Redazione Calciomercato

Sembrava ad un passo dal lasciare la Fiorentina con destinazione Monza. Troppo ingombrante la figura di De Gea per ipotizzare un anno da secondo portiere sull'onda lunga dell'ottima stagione giocata lo scorso anno. Alla fine, invece, la Fiorentina ehanno trovato un accordo per la permanenza e il club ha deciso di rinnovare il contratto del proprio portiere. Una decisione ufficializzata dallo stesso club con un comunicato ufficiale.- "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato il contratto che lo legava al Club violaTerracciano, arrivato alla Fiorentina nella stagione 2018/19, ha difeso la porta gigliata in 146 occasioni, riuscendo a mantenere la rete inviolata in 41 occasioni."

- Sarà interessante capire, adesso, cosa succederà con David De Gea. Sulla carta, lo spagnolo parte avanti nelle gerarchie. Anche e soprattutto perché De Gea è stato un acquisto fortemente caldeggiato dallo stesso Raffaele Palladino. In ogni caso, in una stagione potenzialmente da 60 partite ci sarà spazio per entrambi. Inoltre, l'ex Empoli è spesso partito da dietro nelle sue stagioni alla Fiorentina, riuscendo poi sempre ad emergere come portiere titolare e ha dunque deciso di mettersi in gioco anche con una personalità straordinaria com quella di De Gea.