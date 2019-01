La notizia era nell'aria da ieri, dopo il sorpasso sull'Inter avvenuto in giornata. Ora è anche ufficiale: Hamed Traoré è un nuovo giocatore della Fiorentina. Decisivo l'incontro di lunedì pomeriggio tra la dirigenza viola e quella dell'Empoli, 12 milioni di euro la cifra che il club della famiglia Della Valle verserà nelle casse del presidente Corsi.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale: "La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hamed Junior Traorè dall’Empoli FC. Traorè è nato a Abidjan (Costa D’Avorio) il 16 febbraio del 2000. Il calciatore, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2023, resterà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2019".