L'ex Fiorentina Tomas Ujfalusi è intervenuto in un'intervista al Corriere Fiorentino dove ha parlato della finale di Conference League e non solo: "È una finale, quindi conteranno i dettagli. La Fiorentina ama avere la palla tra i piedi, loro sono più fisici e pronti a colpire. Direi che le possibilità sono 50 e 50. Ho sentito il mio amico Barak che andrò a trovare in ritiro prima della partita, anche lui era emozionatissimo. L’importante sarà fidarsi del gioco e in questo Italiano sarà fondamentale. L’allenatore mi piace molto, vive la partita e trasmette cose buone. Mi auguro resti, ma quando chiamano le big è anche giusto lasciare le persone libere di scegliere"