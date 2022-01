Come appreso da Calciomercato.com, la Fiorentina ha rilevato un altro caso di positività al Covid tra i suoi giocatori. Il secondo positivo dopo il rientro dalle vacanze natalizie non ha avuto contatti con il resto della squadra, pertanto i viola, ancora una volta, non andranno in bolla. Il calciatore in questione ha passato questi giorni di festa con dei famigliari risultati anche loro positivi oggi, quindi il contagio è avvenuto fuori dal centro sportivo. E' possibile dunque che si tratti di uno dei calciatori rientrati più tardi dal Sudamerica, o di un Primavera aggregato alla prima squadra. La Fiorentina, come già accaduto, non rivela pubblicamente alcun nome.