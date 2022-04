Dopo la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, la Fiorentina aveva provato a fare un sondaggio per lui ma poi non se ne fece nulla e chissà se questa estate possa cambiare qualcosa. Stiamo parlando dell’attaccante del Cagliari Joao Pedro, da tempo avvicinato ai viola, che nelle ultime ore sembra essersi offerto al club gigliato.



Quest’oggi infatti il quotidiano fiorentino La Nazione ha spiegato come ieri il procuratore dell’italobrasiliano, Marco Piccioli, sia giunto in visita al centro sportivo Davide Astori. Il blitz del procuratore della punta, secondo quanto riportato, sarebbe da registrare come normale confronto con il club: anche se ovviamente data la posizione contrattuale della punta del Cagliari, che ha un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe rappresentare la base di un discorso più che interessante in chiave mercato.



Comincia quindi a scaldarsi il mercato, la Fiorentina comincia a impostare la stagione dell’anno prossimo senza però dimenticarsi che è ancora in corsa per due obiettivi. Ovviamente, almeno per quanto riguarda le scelte nel reparto offensivo, molte delle decisioni passeranno anche dal rendimento di Piatek e Cabral. Se i due dovessero convincere la dirigenza viola, il club potrebbe anche decidere di focalizzarsi su altri reparti.