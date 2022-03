Un evento per ricordare i protagonisti della Fiorentina del 1982. E' l'iniziativa organizzata da Lady Radio che si svolgerà lunedì 16 maggio: "Grazie Campioni. Lady Radio vi invita al Teatro Puccini. Lunedì 16 maggio Firenze ringrazia i protagonisti viola del 1982. Ci saranno tutti! Non potete mancare. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One e al Teatro Puccini".