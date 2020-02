Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, parla a Interdipendenza.net delle parole di Rocco Commisso: "Le parole del presidente della Fiorentina sono forti, ma lo capisco perfettamente. E' sicuramente lo sfogo di un presidente che si è sentito danneggiato dopo alcuni episodi che hanno condizionato Juventus Fiorentina. L’errore dell’arbitro ci può stare come quello di un calciatore in campo. Ma spesso questi errori favoriscono le stesse squadre...Capisco la rabbia di tanti presidenti di club italiani. In più, come dice Commisso, la Juventus è da anni la più forte in campionato, perciò a cosa servirebbe?".



SULLA RISPOSTA DI NICCHI - "Capisco le difficoltà degli arbitri in questo momento, ma capisco anche un presidente che sta investendo tanti soldi per riportare in alto un club italiano importante, e nel mentre gli vengano messi i bastoni tra le ruote. Commisso sta tenendo una linea di condotta forte, penso che tra un po’ di giorni si calmeranno un po' le acque e si potrà dialogare con più diplomazia. Questo atteggiamento non vale solo per il presidente della Fiorentina".